Pensione di Novembre, il pagamento slitta a lunedì 4 novembre e qualcuno ci guadagna

Molti pensionati non hanno ancora visto sul proprio conto l’accredito della pensione di novembre. Secondo le regole Inps del 2018 le pensioni Inps verranno accreditate il primo giorno bancabile del mese, ma ovviamente il primo giorno del mese non sempre coincide con un giorno lavorativo.

È il caso di questo mese in cui l’assegno previdenziale di novembre verrà erogato con ritardo perché il 1° novembre è un venerdì ed è un festivo, giorno di Ognissanti. Di conseguenza per i pensionati che hanno l’accredito alle Poste basterà attendere sabato 2 novembre 2019. Chi invece ha scelto l’accredito in banca dovrà attendere fino a lunedì 4 novembre per vedere i soldi accreditati sul proprio conto corrente.

Nel 2018 l’istituto previdenziale ha reso noto che le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese. Visto che venerdì era festa di Ognissanti, che peraltro viene celebrata solo in pochi paesi cattolici europei e mentre le borse venedì lavoravano e speculavano egregiamente, i pensionati dovranno attendere il lunedì con accedito.

Facciamo notare che questa disposizione mette in difficoltà i pensionati che, ad esempio bonificano l’affitto o altro il primo del mese e che 3 giorni, per chi campa di pensione, sono troppi. Inoltre vorremmo capire quanto Inps, Poste e Banche guadagnano in valuta con tre giorni in più.

Questa speculazione oltre a gravare sulle spalle di ceti indigenti contrasta con la società digitale: ma credete davvero che i mega computers che processano i dati in automatico non lavorino per Ognissanti?

Ma fateci il piacere…

Giuliano Longo