Meteo, il peggio deve ancora arrivare: burrasca e freddo nelle prossime ore

Spalancatasi la porta atlantica le perturbazioni non trovano più ormai alcun ostacolo per raggiungere l’Italia e una dietro l’altra scorrono sulla nostra penisola apportando frequenti condizioni di maltempo. Dopo il fronte che ha fatto la sua comparsa sulla nostra penisola nella giornata di sabato sarà la volta di una nuova perturbazione che domenica giungerà sulle nostre regioni a partire dal Nordovest, a brevissima distanza dalla precedente. Sin dalle primissime ore della giornata determinerà un peggioramento su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia ed ovest Sardegna con piogge e rovesci che rapidamente si estenderanno al Triveneto e si sovrapporranno a quelle legate alla precedente perturbazione ancora in azione sulla fascia tirrenica. Anche i venti subiranno un ulteriore rinforzo e di conseguenza aumenterà notevolmente il moto ondoso. Meno coinvolta in questa fase l’Emilia Romagna, ancor di meno le regioni adriatiche, destinate a rimanere quasi all’asciutto. La rapidità della perturbazione farà si che già in giornata i fenomeni si esauriranno al Nordovest, dove entro sera si faranno strada le prime schiarite.

METEO DOMENICA. Al Nord piogge e rovesci sparsi, anche intensi su Liguria, specie di Levante, Triveneto, specie a ridosso delle Alpi, Emilia centro-occidentale. Fenomeni in attenuazione in giornata al Nordovest con tendenza a schiarite, ad eccezione della Valle d’Aosta dove proseguiranno fino a sera, specie sulla zona del Monte Bianco. Al Centro maltempo in Sardegna con fenomeni anche intensi sul versante occidentale, ma in attenuazione in serata. Maltempo anche sulle zone peninsulari del versante tirrenico con fenomeni anche intensi sulla Toscana ed entro sera anche sul Lazio. Nuvoloso sulle regioni adriatiche con qualche pioggia in arrivo sulle Marche, isolata fin sull’Abruzzo. Al Sud inizialmente piovoso su Campania, alta Puglia e localmente est Sicilia, fenomeni in esaurimento su adriatiche e ioniche, in intensificazione entro sera su Campania e alta Calabria. Temperature nel complesso miti, soprattutto al Centro-Sud. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia. Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.