I film di Cinque, Joker l’eroe patologico di una Gotham city allo sbando dei nostri giorni

C’è poco da ridere con Joker e molto da riflettere con il film di Todd Phillips premiato con il Leon D’Oro al festival di Venezia. Incentrato sulla figura di Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, racconta di un uomo affetto da turbe psichiche (una sorta di Elogio della Follia di erasmiana memoria?) che di giorno lavora come pagliaccio e di notte si sforza di essere un comico di cabaret realizzando tardivamente, di essere solo lo zimbello anche di uno dei suoi miti televisivi interpretato da Robert De Niro, che lui ucciderà in diretta Tv.

Ultimo di una serie di omicidi, fra cui quello della madre, anch’essa afflitta da turbe psichiche che gli ha mentito sulle sue origini, Joker si vendica di una società che lo emargina in una Gotham, metropoli crudele, ingiusta e degradata, che, nella efficace rappresentazione che ne dà il regista, potrebbe essere non solo la New York degli anni 70, ma la stessa Roma o altre capitali nel mondo oggi assediate dai rifiuti, dall’inquinamento e dal degrado urbano.Una polveriera che esplode ( come sta esplodendo in molte parti del mondo: gilet gialli, Cile, Libano, Hong Kong ecc,) contro l’ingiustizia e la diseguaglianza sociale.

Joker sarà l’involontaria miccia della deflagrazione quando, truccato da clown, ucciderà sulla metro tre yuppies che l’avevano pestato, così come all’inizio del film vene pestato una banda di giovani teppisti senza reagire. Lentamente il suo criminoso gesto alimenterà la protesta di massa che si diffonderà con migliaia di manifestanti mascherati da clown ( come tanti Anonimus in rivolta sulle strade anziché sul web).

L’aspetto sociologico del film, che qualche critico ha definito didascalico e invece noi riteniamo efficacissimo, si intreccia con la personalità disturbata del personaggio affetto da un irrefrenabile risata compulsiva nei momenti dove la sollecitazione emotiva è più intensa, come se, simbolicamente, intendesse con la sua risata isterica, seppellire il mondo (questa società), ma sopratutto se stesso, con tutta la carica autodistruttiva di una vita infelice e frustrata, nonostante la sua natura mite e disponibile alla ricerca di affetto.

Il regista Phillips ha messo in chiaro che il suo film avrebbe raccontato un Joker diverso da quello dei fumetti e dei film precedenti, mettendo al fianco di Phoenix attori come Robert De Niro, Zazie Beets e Frances Conroy e affidando la splendida ed efficace fotografia a Lawrence Sher.

Conclusione: il “de te loquebantur” di Esopo, con tutta la sua dirompente attualità, pare ispirare il regista e questo straordinario attore che è Joaquin Phoenix, interpreti della favola di un mondo in rivolta di tante “persone” emarginate, che sta divenendo realtà.

Giuliano Longo