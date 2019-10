Scoperto centro di smercio vicino Roma, 2 arresti e sequestrati 25 chili

L’azione di contrasto allo spaccio della

droga, messa in campo dai Carabinieri di Ostia ha consentito

l’arresto di due pusher, un 43enne di origini calabresi ma

residente a Formello e un 45enne romano, entrambi gia’ noti per i

loro precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizionamento.

I Carabinieri, al termine di un prolungato servizio di

osservazione hanno effettuato un blitz presso l’abitazione dove

si trovava il 43enne calabrese. A seguito della perquisizione

dell’abitazione, estesa anche alle aree esterne della casa, i

militari hanno rinvenuto oltre 25 chili di droga, tra cocaina,

hashish e marijuana, tutto il materiale necessario per pesare e

confezionare lo stupefacente, una macchinetta contasoldi nonche’

la somma contante di 2.500 euro, provento dell’attivita’ di

spaccio. Nel corso della perquisizione sono state scovate e

sequestrate anche 2 pistole semiautomatiche, perfettamente

funzionanti e complete di munizionamento, sulla cui provenienza

sono in corso accertamenti. Lo stupefacente, ancora da sottoporre

a “taglio” ed il cui valore di mercato si aggira intorno ai 100

mila euro, avrebbe dovuto rifornire presumibilmente le piazze di

spaccio di Ostia e Acilia. La perquisizione eseguita

nell’abitazione del secondo pusher ha consentito di rinvenire e

sequestrare un ulteriore quantitativo di cocaina e tutto il

materiale occorrente per il confezionamento della droga, oltre a

diverse centinaia di euro di denaro contante, provento

dell’attivita’ illecita.

Dopo l’arresto sono stati accompagnati presso la casa

circondariale di Roma Rebibbia, mentre la droga, le armi, il

danaro ed il restante materiale rinvenuto e’ stato interamente

sequestrato.