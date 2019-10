Roma, proseguono i lavori di demolizione della tangenziale

“Proseguono i lavori di demolizione del tratto sopraelevato della Tangenziale Est, proprio davanti la stazione Tiburtina. In tre settimane dall’inizio dell’abbattimento vero e proprio, sono stati rimossi circa 150 metri di viadotto. Le fasi di demolizione dureranno circa 6 mesi, prima della riqualificazione di una importante porzione del piazzale Ovest della Stazione Tiburtina”. Lo ha scritto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un post sulla sua pagina Facebook. “Dopo il cambio di viabilita’ – spiega – e lo spostamento del capolinea di sette linee di autobus a Largo Mazzoni, ci stiamo preparando a una nuova fase dell’abbattimento: inizieremo a rimuovere anche il tratto di Tangenziale davanti a via Lorenzo il Magnifico e a via Teodorico. Per facilitare le operazioni e contenere l’inquinamento acustico saranno installati dei pannelli fonoassorbenti di 8 metri, davanti alle case. Su Circonvallazione Nomentana sono gia’ iniziati i lavori sui marciapiedi per allargare la strada e consentire ai mezzi pubblici di passare piu’ facilmente”.