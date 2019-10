Articoli pericolosi per Halloween, blitz della finanza nella provincia di Roma

Sventata dalla guardia di finanza di Roma l’immissione sul mercato di oltre 11 milioni di giocattoli, decorazioni e addobbi non sicuri per la festa di Halloween. Sette le persone denunciate. Stavano per essere commercializzati cerchietti, addobbi, decorazioni a tema, maschere e accessori per il travestimento rinvenuti in due capannoni nel quartiere Prenestino di proprieta’ di societa’ di import-export riconducibili a cittadini cinesi. Le fiamme gialle hanno scoperto circa 2,4 milioni di prodotti sprovvisti del marchio CE e 8,2 milioni di pezzi – palloncini e sticker per decorazioni – privi dei previsti requisiti di sicurezza, destinati a rifornire le rivendite al dettaglio. All’interno di un’altra attivita’ commerciale capitolina – anch’essa gestita da cinesi – sono stati sequestrati circa 160.000 cosmetici destinati al make-up per Halloween in quanto dannosi per la salute.

In altri tre esercizi nelle zone del Tuscolano, del Prenestino e del Casilino, i militari hanno scovato 350.000 articoli privi del marchio CE, mentre a Ladispoli sono state rinvenuti oltre 98.000 giocattoli, tra i quali maschere e accessori per la festa, privi degli standard minimi di sicurezza. In corso accertamenti finalizzati a individuare i canali di approvvigionamento di quanto sequestrato. Denunciate complessivamente 7 persone per frode in commercio, ricettazione, importazione di beni recanti marchi contraffatti e immissione sul mercato di prodotti non conformi. Uno di loro e’ stato anche segnalato in via amministrativa per violazione del “Codice del Consumo”.