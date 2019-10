Roma, tenta di derubare in un negozio e aggredisce il titolare: arrestata

E’ entrata in un negozio di alimentari, gestito da un cittadino del Bangladesh, e dopo essere stata sorpresa a rubare bottiglie di alcolici, alle rimostranze del gestore, lo ha aggredito tentando di impossessarsi dei soldi contenuti nella cassa.

E’ successo nella tarda serata di ieri in via San Francesco a Ripa.

La donna, una cittadina russa di 38 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese con l’accusa di tentata rapina. Trattenuta nella caserma dell’Arma, la 38enne è in attesa di essere sottoposta al rito direttissimo.

Il commerciante, visitato presso l’ospedale “Fatebenefratelli” è stato riscontrato affetto da lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.