Cinque alla festa del cinema 2019. Antigone: la tragedia di Sofocle ambientata fra i giovani delle banlieue canadesi

Concludiamo con Antigone la rassegna di cinquequotidiano.it dei film migliori presentati alla Festa del Cinema di Roma conclusasi domenica 27 ottobre. Tutti gli articoli sono disponibili nell’archivio del quotidiano digitando la parola chiave “festa” così come sono recuperabili quelli del festival di Locarno svoltosi dal 7 al 17 agosto, digitando la parola “Locarno”. Ricordiamo che tutte le recensioni cinematografiche vengono inserite nella sezione “tempo libero” del nostro portale.

Chi è l’Antigone dei giorni nostri che si sacrifica per il fratello come nella tragedia di Sofocle? Nel film “Antigone” di Sophie Deraspe presentato alla Festa del Cinema non è più la figlia di Edipo re di Tebe, ma una ragazza tunisina immigrata nel Quebec in Canada, con la sorella Ismene, ai due fratelli Eteocle e Polinice e alla nonna Menecea, gli stessi nomi della tragedia.

Una studentessa modello scossa dall’improvvisa morte di Polinice, ucciso dalla polizia durante un’azione nei quartieri che aveva confuso il suo cellulare con un’arma; nella stessa azione viene arrestato anche Eteocle, affiliato a una gang criminale ad insaputa della sorella. Lui rischia l’estradizione al suo Paese dove verrebbe trattato in condizioni durissime, così Antigone mette in atto uno scambio di persona proprio durante un colloquio nel carcere che consente al fratello di fuggire facendo però incriminare lei.

Attorno al suo caso e alle sue motivazioni si crea un pubblico movimento tramite l’uso dei social, che mette in campo slogan, simboli e proteste per chiederne la scarcerazione. La Deraspe nel film trasferisce il coro che chiede il perdono per Antigone con questo movimento nell’era digitale, con un secco dilagare di foto, clips, post e commenti social che animano la protesta di tanti giovani coetanei nei vari momenti del processo ad Antigone.

Ma il sacrificio della adolescente fallirà quando il fratello verrà catturato e condannato all’espulsione. A questo punto l’epilogo, perché Antigone pur avendo la possibilità di ottenere la cittadinanza canadese, preferisce venir espulsa con la nonna ed Eteocle, che equivale al suicidio della giovane nella tragedia di Sofocle.

Antigone lotta contro un sistema ritenuto iniquo e disumano perché ha seguito la “legge del cuore”, stimando che “farsi amare dai morti” è più importante del farsi amare dai vivi, nel ricordo dei genitori trucidati nel paese d’origine. Nocciolo del riscatto è la famiglia e le sue radici che lei non intende rinnegare anche se ormai immersa in un’altra cultura.

Tema ostico, difficile che talora rende quasi incomprensibile l’ostinato atteggiamento della giovane per una causa che forse non merita tanto sacrificio, ma Sophie Deraspe riesce ad attualizzare gli eterni valori della tragedia di quasi 2.500 anni fa con un lavoro senza pecche per quanto concerne il rapporto con la tragedia che l’ha ispirata.

Non a caso Antigone è stato entusiasticamente accolto dalla critica durante la sua première al Toronto International Film Festival per il miglior film in lingua straniera (il film alterna francese e arabo) candidato del Canada per la prossima edizione degli Oscar.

Grande l’interpretazione di Nahéma Ricci, al suo secondo film e astro in ascesa del cinema canadese, che interpreta una Antigone “au jour d’hui” gracile e adolescenziale, decisa e disperata. Per alcuni critici forse non era necessario mantenere la corrispondenza dei nomi dei personaggi della tragedia che potrebbero risultare “pesanti” nel contesto di un film tutto incentrato nella modernità, ma proprio qui sta il filo conduttore, il senso di un legame con la tragedia greca che esprime valori di sconvolgente modernità.

C’è solo da augurarsi che Antigone arrivi sugli schermi italiani anche perché ha tutte le caratteristiche per rivolgersi ad un pubblico giovane interpretato nel film da decine di adolescenti.

Giuliano Longo