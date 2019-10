Ex rimesse Atac da sporche a contenitori culturali

Tre ex rimesse degli autobus Atac “erano abbandonate, fatiscenti, sporche. Oggi sono vitali e a disposizione della citta’ e dei romani”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi, riferendosi agli ex depositi Vittoria di Piazza Bainsizza, Tuscolana di Piazza Ragusa e San Paolo in via Alessandro Severo che hanno cambiato nome e hanno “cambiato vita”. Ora si chiamano PratiBus District, Ragusa Off e San Paolo District. Tre ex rimesse “rinate grazie ad un progetto che ha preso il via appena un anno fa, portato avanti grazie al lavoro di Urban Value, la societa’ che si e’ occupata della riqualificazione delle strutture e di Atac Roma” e sono adesso “strutture vive, animate, contenitori di cultura: ospitano iniziative sociali, fiere, eventi aziendali, produzioni cinematografiche e televisive, mercatini e grandi eventi.

Questi tre immobili di grande pregio conoscono veramente una seconda vita, si sono lasciati alle spalle un passato di trascuratezza per trasformarsi in un presente di opportunita’”.

Per Raggi, “e’ questa la citta’ che vogliamo e che stiamo realizzando. Una citta’ che recupera i propri spazi e li valorizza, che offre opportunita’ di crescita e si fa vetrina delle proprie eccellenze”.