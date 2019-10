Cinque alla Festa del cinema 2019: Tornare di Cristina Comencini – La memoria come catarsi

Proseguiamo con la pubblicazione delle recensioni relative alla festa del Cinema di Roma 2019 per dare ai nostri lettori un quadro completo dei film più interessanti presentati

Dopo la Bestia nel cuore, Cristina Comencini ritorna al tema della memoria. La nostra salvezza, dice in questo film, è riuscire a fare dei nostri ‘noi’ un unico io.

Le varie fasi della nostra vita, a volte per necessità altre volte per eventi esterni, ci portano a suddividere in capitoli chiusi alcuni periodi. Questi capitoli chiusi possono racchiudere eventi dimenticati che ci hanno fatto diventare come siamo. C’è bisogno di un evento esterno, nel caso di ‘Tornare’ il ritorno nel luogo dell’infanzia, da cui la protagonista era stata allontanata dal padre militare, per scatenare un percorso di ricordi e di consapevolezza. Ecco quindi che quei periodi prendono vita come in un film con una diversa protagonista che ci racconta cosa è successo. Le tre diverse protagoniste del film che sono Alice bambina, Alice adolescente e Alice adulta si ritrovano e riescono a parlare tra di loro prendendosi per mano ed Alice adulta finalmente riesce a capire chi è e quali sono gli episodi che l’hanno portata ad agire come ha agito ed a sentire dentro di se un nodo non risolto. Il nodo, anche in questo caso è una violenza e la seconda parte del film la racconta. Vediamo così la storia di una bambina vivace che diventa un’adolescente ribelle e che viene fermata da una violenza cui un ragazzo assiste senza fare niente dicendo ‘tanto prima o poi doveva accadere’. E’ qui che Alice reagisce e, finalmente, vede il suo dramma nella sua interezza. Un’adolescente con tanta voglia di vivere e di divertirsi in un mondo di maschi che prendono questo suo comportamento per quello di ‘una donna di facili costumi’ e che la bloccano violentemente. Uno usandole violenza, il secondo guardando la violenza accadere senza fermarla, ed il terzo, il padre, allontanando dal suo mondo colei che avrebbe potuto essere una vergogna per la sua carriera.

E’ un film il cui tema si innesta molto bene nella discussione odierna per il rispetto e la dignità delle donne, tema per il quale la regista è particolarmente impegnata avendo partecipato anche alla manifestazione Se non ora, quando? il 13 febbraio 2011; Ed è un tema trattato anche nel film SHARE e che è di grande attualità

Da un punto di vista filmico ci sono delle lentezze che spesso bloccano lo scorrere fluido del racconto interrompendone spesso la tensione. E questo porta ad una discontinuità che provoca calo dell’attenzione e quindi discontinuità nel filo narrativo.

Gli attori sono tutti molto bravi e la location dove è stato girato è bellissima. Le viste di una Napoli non conosciuta aggiungono uno sfondo meraviglioso ad una storia da thriller psicologico.

Anna Maria Felici

Regista

Cristina Comencini

Protagonisti

Alice Giovanna MEZZOGIORNO

Marc Vincenzo AMATO

Alice ragazza Beatrice GRANNÒ

Alice 10 anni Clelia ROSSI MARCELLI

Marc ragazzo Marco Valerio MONTESANO

Marc 10 anni Alessandro ACAMPORA

Padre di Alice Trevor WHITE

Madre di Alice Astrid MELONI

Adam Tim AHERN

Virginia Barbara RONCHI