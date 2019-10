Caos a piazzale Flaminio, si rischia la tragedia

Ma aspettiamo la tragedia per intervenire? Il caos sulla ferrovia Roma Nord ormai è a livelli d’emergenza. La foto che vedete sopra sono state scattate queste mattina alle 8. Un buongiorno da incubo. La stazione di Piazzale Flaminio era ridotta così, un carnaio immane. All’origine dell’ennesima giornata di passione un guasto , l’avviso parla di “Circolazione rallentata (causa guasto a treno presso la stazione la Giustiniana). Treni soppressi delle 8,30 da Flaminio e delle ore 9 da Montebello”. Nel frattempo le banchine sono stracolme. Racconta su fb Laura esasperata già alle 8 di mattina: “Urbano da Montebello delle 7.50: ancora dobbiamo arrivare a Flaminio. Non aggiungo altro: siamo carichi peggio di un carro bestiame. Siamo fermi a Labaro, sul treno c’è un affollamento di almeno tre treni: la gente che non vuole scendere e quella che da fuori spinge da far male ma dove c….siamo! Mi sembra di vedere i treni indiani stracolmi fra poco viaggeremo così” .

Erika Vittoria aggiunge “ Vergognosi 50 minuti di viaggio senza respirare, Roma non merita questo! Paola Mascolo aggiunge “ Noi siamo una corsetta dietro e ancora non si riesce ad entrare in galleria” . Forse si è superato il livello di guardia. In queste condizioni basta un pò di di panico per provocare una tragedia immane tra lavoratori e studenti. Alessandra Virgili Devo ammettere di aver avuto paura..tutta quella gente accalcata..se fosse scoppiato il panico per un qualsiasi motivo..finiva in tragedia!!!

Scrive il signor De Petris “Credo che il livello di disservizio raggiunto da questa linea ferroviaria abbia ormai superato qualsiasi limite di tolleranza. È necessario dare un segno tangibile della esasperazione raggiunta dagli utenti. L’unico modo, a mio parere, è organizzare una grande manifestazione di protesta a Piazzale Flaminio, che porti nel cuore di Roma la nostra rabbia. Risponde Fabrizio Bonanni del Comitato pendolari Roma Nord: “Il 7 novembre ci si vede a Labaro per organizzare la manifestazione del 16. Intanto chi si trova a Piazzale Flaminio e può – suggerisce Bonanni – si faccia dare il modulo dei reclami. È il minimo che possiamo fare per mettere a frutto tutto questo disagio immane”. Ma qualcuno intende muoversi prima che sia troppo tardi?