Valmontone, shopping “gratis”: arrestati dai carabinieri. Ecco chi sono

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un coppia di cittadini stranieri, entrambi 35enni, già conosciuti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

I due, approfittando della ressa di persone nell’Outlet di Valmontone, sono entrati in azione facendo razzia di capi di abbigliamento e calzature sportive in due negozi del centro commerciale.

Grazie ai servizi di controllo predisposti, alla proficua collaborazione con il personale di vigilanza dell’Outlet e alla segnalazione dei responsabili degli esercizi commerciali “visitati”, i Carabinieri della Stazione di Valmontone li hanno immediatamente bloccati.

I successivi accertamenti da parte dei militari di Valmontone hanno permesso di rinvenire nella loro auto una borsa schermata con all’interno altri capi d’abbigliamento precedentemente rubati in altri negozi.

La refurtiva, del valore complessivo di 500 euro, è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi.

Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.