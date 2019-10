Urta con camion bus Atac ferendo l’autista e fugge, denunciato

E’ stato individuato ieri pomeriggio e denunciato per fuga e omissione di soccorso l’uomo che all’alba di sabato ha provocato un incidente stradale, urtando un bus Atac, per poi darsi alla fuga: si tratta di un cittadino peruviano di 31 anni, che alla guida di un camion ha colpito frontalmente in via di Torrevecchia, periferia della capitale, un bus della linea 546, che aveva appena cominciato il servizio. Dopo lo scontro, il conducente ha lasciato il mezzo con le chiavi inserite e si e’ dileguato, mentre l’autista del bus e’ stato trasportato in ospedale per le cure mediche. Gli agentidel XIV Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul luogo dell’incidente, si sono messi subito sulle tracce del responsabile, che risultava irreperibile. Nel pomeriggio la svolta: l’uomo, dopo essere stato riconosciuto dall’autista del bus, e’ stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Accertamenti sono in corso per ricostruire alcuni movimenti del 31enne e verificare il presunto coinvolgimento di altre persone che lo avrebbero aiutato a sviare le indagini.