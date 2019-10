Roma Metropolitane: dopo liquidazione azienda arriva nuovo amministratore

Dopo averne votato l’avvio della liquidazione controllata lunedi’ scorso in Assemblea Capitolina, oggi il M5s sta per nominare un nuovo amministratore unico di Roma Metropolitane, azienda partecipata che si occupa programmare e appaltare opere di mobilita’. Al posto del dimissionario Marco Santucci, contrario alla liquidazione, oggi e’ stato proposto in commissione Mobilita’ il nome di Giovanni Mottura come amministratore unico. Nel corso della seduta della Commissione, presieduta da Enrico Stefano (M5s), il Pd ha criticato la scelta del rinnovo dei vertici affermando che questa configura “un’azione molto preoccupate, nelle more delle verifiche del Tar”, sostenendo che “sia una forzatura di Roma Capitale”. Critico anche il capogruppo di Sinistra per Roma Stefano Fassina, che ha sottoscritto il ricorso contro la liquidazione, accolto sabato dal Tar del Lazio con una sospensiva.

“Il Pd non ha partecipato al voto in commissione per diversi motivi: riteniamo i tempi della convocazione esasperati, visto che la comunicazione ci e` arrivata da poche ore. Poi perche` non c`e` stata una selezione dei curricula, alla faccia della trasparenza. Infine perche` ci riserviamo di contestare questa delibera e questa commissione di nomina in tutte sedi opportune”. Cosi` il capogruppo capitolino del Pd, Giulio Pelonzi, al termine della riunione della commissione Mobilita` del Comune di Roma che oggi ha analizzato la nomina di Giovanni Mottura come nuovo amministratore unico di Roma Metropolitane.