Roma Metropolitane, nessun rischio per i posti. Pd: faremo esposto

Garantire la continuita’ del servizio alla cittadinanza e la tutela dei lavoratori impiegati. Questi gli obiettivi della richiesta avanzata da Roma Capitale alla societa’ Roma Multiservizi, di proseguire l’erogazione dei servizi affidati all’azienda. La proposta, spiega in una nota il Campidoglio, e’ stata comunicata dai rappresentanti del Comune alla societa’ e alle organizzazioni sindacali durante l’incontro odierno che si e’ tenuto in Campidoglio.

“La continuita’ dell’affidamento – per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di gara in corso per il cambio di appalto – tutela i posti di lavoro dei dipendenti di Multiservizi e rende non configurabile le procedure di licenziamento collettivo prematuramente annunciate dall’azienda”, conclude la nota.

“A seguito degli ulteriori sviluppi relativi alla liquidazione di Roma Metropolitane, il gruppo capitolino del Pd ha deciso di presentare un circostanziato e puntuale esposto al prefetto di Roma e alla Corte dei Conti, riservandosi ulteriori passi formali presso altre autorita’ a tutti i livelli giurisdizionali. Di fronte alla protervia e alla sordita’ dell’amministrazione Raggi, ci vediamo costretti ad intraprendere tutte le azioni utili alla salvaguardia di opere importanti, come il prolungamento della metro C e la messa in sicurezza delle linee A e B nonche’ la tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori della societa’ Roma Metropolitane.

Abbiamo inoltre richiesto oggi stesso al presidente della commissione trasparenza Marco Palumbo una seduta urgente al fine di verificare la correttezza delle procedure amministrative adottate nell’assunzione da parte dell’Assemblea capitolina del provvedimento di liquidazione della societa’ in house Roma Metropolitane”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd capitolino.