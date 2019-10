Reddito di cittadinanza: al via anche a Roma la ricerca di nuovi beneficiari

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat, pubblicato il 10 luglio, circa un italiano su 30 percepisce il reddito di cittadinanza. Da aprile a luglio 2019 infatti sono pervenute agli uffici comunali preposti ben 1,3 milioni di domande e, di queste, nel l’89% è già stato elaborato arrivando a dichiarare idonee ben 737 mila famiglie. Resta dunque da elaborare questo punto solo il rimanente 11% delle domande, e capire quindi quanti italiani potranno beneficiare dei pagamenti del reddito di cittadinanza e quanti invece ne saranno esclusi. A questi si aggiungono quelli che, non avendo una residenza stabile come previsto dalle norme del RdC, sono rimasti ingiustamente esclusi. Per tutti coloro che non sono riusciti a rientrare tra i primi beneficiari per motivi particolari, però, si sta mobilitando l’Inps, che con un nuovo progetto in prova in diverse città, tra cui anche la Capitale, sta cercando di includere anche i meno fortunati che per mancanza di mezzi o informazione non hanno potuto fare richiesta.

Il nuovo progetto Inps per tutti

Il 9 ottobre è partito quindi il nuovo progetto dell’Inps teso a individuare i cittadini più poveri del nostro paese che, proprio per mancanza di mezzi, non hanno potuto richiedere il reddito di cittadinanza. Un progetto sperimentale, chiamato “Inps per tutti”, che si pone l’obiettivo di trovare gli emarginati e i soggetti talmente poveri da non avere né alloggio né coscienza di ciò che gli spetta. Costoro infatti, pur avendone diritto non hanno mai chiesto né il Reddito di Cittadinanza né la Pensione di Cittadinanza, e sono quindi privi di assistenza sanitaria e altre prestazioni sociali importanti.

Si tratta dunque di mobilitare gli stessi operatori dell’Inps per individuare innanzi tutto le persone che versano in stato di totale povertà, prive di tetto e di fissa dimora, per poi seguire individuando i cittadini indigenti che abitano nei Comuni mal serviti e lontani dalle sedi dell’Inps e, infine, tutti gli utenti che non sono consapevoli dei propri diritti. Un progetto, questo, che attualmente è in fase di test e partirà proprio dalle grandi città, compresa Roma, perché sono quelle dove ci sono le maggiori concentrazioni di individui in stato di indigenza. Ovviamente appoggeranno l’iniziativa, collaborando fisicamente sul territorio, anche l’ANCI e diverse Associazioni Umanitarie.

RdC: Roma ottava per richieste tra le grandi città

Intanto, Roma si classifica all’ottavo posto tra le grandi città che accolgono soggetti che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza. Infatti, anche se tra le prime quattro risultano alcuni capoluoghi di Regione del Sud-Italia, come Catania, Palermo, Napoli e Bari, le successive quattro si collocano al Centro-Nord, ovvero Torino, Genova, Milano e, appunto, Roma. Non sono per altro previsti particolari variazioni, dato che la percentuale di domande esaminate permette di ritenere questi dati pressoché definitivi.

Tali dati sono stati quindi riassunti in tabelle statistiche, dalle quali risulta che a Napoli si trovi il maggior numero in assoluto di domande accolte, circa 36.000, mentre a Roma si è raggiunta la quota ragguardevole di 33.000 domande cui è stato dato esito positivo, mentre a Palermo ne sono state accettate 26.000. Un dato che però, rapportato al numero degli abitanti, pone Napoli, con le sue 37,9 richieste su 1.000 cittadini, dietro Catania, 42/1000, e Palermo, 39,4/1000. Al quarto posto troviamo invece Bari, con 23,9 domande ogni 1000 abitanti.

La capitale non si trova quindi in una posizione di rilievo in classifica, ma è possibile che con il nuovo progetto Inps le persone che arriveranno a beneficiare del reddito di cittadinanza aumentino ancora.