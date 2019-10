Cinque alla Festa del Cinema 2019, ”438 Days”: la storia vera di due giornalisti svedesi nelle carceri dell’Etiopia.

Il regista svedese Jesper Ganslandt porta alla XIV Edizione della Festa del Cinema di Roma “438 Days” (titolo originale “438 Dagar”), che racconta la storia vera di due suoi connazionali, il giornalista Martin Schibbye ed il fotorepoter Johan Persson arrestati nel luglio del 2011 con l’accusa di terrorismo mentre attraversavano il confine con la Somalia nella regione dell’Ogaden allora sconvolta dalla guerriglia contro il regime autoritario di Addis Abeba.

Lo scopo del pericoloso viaggio era quello di indagare sugli interessi petroliferi della Svezia in quel territorio svelandone anche le connivenze politiche in patria.

Accolti oltre confine da un gruppo di guerriglieri vengono catturati dall’esercito etiope dopo un breve conflitto a fuoco, feriti vengono immediatamente sottoposti a torture psichiche perché ammettano di essere terroristi con il pretesto di aver attraversato illegalmente il confine.

Con riprese cinematografiche e documenti taroccati si vuole dimostrare la loro colpevolezza in un processo farsa che li condannerà a 11 anni, in condizioni disumane e degradanti, nel carcere etiope di Kality fino al 2012, prima di essere finalmente liberati per l’intervento, inizialmente tiepido,del governo svedese che in Etiopia ha interessi economici e dalla mobilitazione della stampa in patria e all’estero.

Costretti ad ammettere pubblicamente la colpa di terrorismo per ottenere la grazia verranno liberati solo dopo che un funzionario etiope, che ha registrato un video sulla loro cattura, dimostrerà le torture fisiche e psicologiche cui i due sono stati sottoposti.

Un film asciutto come un reportage, sconvolgente quando mostra emblematicamente la situazione, al limite della bestialità, delle carceri africane e, nella sostanza, un manifesto sulla libertà di stampa soffocata dai regimi dittatoriali nel mondo.

Scibbye e Persson sono interpretati rispettivamente da Gustaf Skarsgård e Matias Varela (Jorge Salcedo in “Narcos 3”), due amici che hanno consolidato la loro amicizia in quella avventura umana, ma condizionata dalla real politik e da interessi internazionali innominabili. Un film sul giornalismo indipendente e coraggioso che alla fine della proiezione ha riscosso un convinto e lungo applauso dal pubblico presente in sala.

Giuliano Longo