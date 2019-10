Cinque alla Festa del cinema 2019: Fête de famille di Cédric Kahn – Una famiglia disfunzionale

Un film di donne a cominciare dalla matriarca Andréa, la figlia Claire, la nipote Emma e la nuora Marie che cercano di far riuscire la festa della nonna, ognuna facendo qualcosa. Emma mette in piedi la recita per la nonna, Marie cucina, e la figlia Claire, uscita da una clinica psichiatrica, arriva all’improvviso fungendo da elemento di rottura. Gli uomini sono tutti particolari, il figlio Romain regista dilettante con fidanzata drogata al seguito, il secondo figlio Vincent uomo d’affari lucido con moglie e due figli che sembra l’unico regolare, interpretato dal regista, il marito Jean pittore disinteressato a qualunque cosa. Un gruppo tenuto insieme dalla giornata particolare ma che alla richiesta di Claire di vendere la casa, fa vedere i suoi veri volti.

Un balletto tra diversi caratteri che sta sempre sull’orlo dell’esplosione e che la matriarca continua a richiamare all’ordine dicendo “Oggi è il mio compleanno e vorrei sentir parlare solo di cose allegre”

La musica di Françoise Hardy ci accompagna lungo il percorso del film che continua a passare da una situazione all’altra con Claire che imperversa e gli altri personaggi che cercano ognuno di fare i propri interessi, tranne la matriarca il cui unico interesse sembra quello di rimettere a posto le cose dando a Claire quello che vuole. Una giornata in una casa di campagna, un giorno qualunque con un finale a sorpresa.

Film tragicomico, un vaudeville, estremamente piacevole con un uso particolare delle inquadrature e tante citazioni. Arriva in Italia a inizio 2020.

Anna Maria Felici

Regista

Cédric Kahn

Protagonisti

Catherine Deneuve : Andréa

Emmanuelle Bercot : Claire

Vincent Macaigne : Romain

Cédric Kahn : Vincent

Laetitia Colombani : Marie

Luàna Bajrami : Emma

Isabel Aimé Gonzalez-Sola : Rosita

Alain Artur : Jean