Omicidio Luca Sacchi, i due fermati non rispondono davanti al gip

Valerio del Grosso e Paolo Pirino, accusati dell’omicidio di Luca Sacchi, ucciso a Roma durante un tentativo di rapina, non hanno risposto al gip.

I due indagati, nell’ambito dell’interrogatorio di convalida del fermo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Nei loro confronti la pubblica accusa contesta i reati di concorso in omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi.

“Ha chiesto scusa per quello che è successo. Non voleva uccidere nessuno”. Lo ha detto l’avvocato Alessandro Marcucci, legale di Valerio Del Grosso, uno dei due 21enni accusati dell’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso nella notte tra mercoledi’ e giovedi’ davanti al John Cabot, pub in zona Appio, nella Capitale. “Si è avvalso della facoltà di non rispondere e rimandiamo ad un’altra occasione il confronto con i magistrati”, ha detto Marcucci. “E’ molto provato e dispiaciuto per quello che è successo”, ha poi concluso il penalista.