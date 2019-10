Cinque alla Festa del cinema 2019: Judy di Rupert Goold – una star al tramonto

Judy Garland, una star indimenticata per la sua presenza scenica e le sue performances vocali, ma forse non conosciuta dai più se non come madre di Liza Minnelli. Judy fu una delle prime Baby star che, una volta cresciute, non riuscirono a condurre una vita normale perché non ne conoscevano le modalità ed erano ormai macinate dal sistema.

Il film di Rupert Goold adattato da Tom Edge dalla commedia di Peter Quilter, la segue nel periodo del Mago di Oz quando ancora bambina venne presa sotto le ali protettrici del produttore della MGM Louis B. Meyer che la fece diventare una star e nel periodo finale della sua vita quando le conseguenze di quell’inizio di carriera da bambina la portarono a morire di overdose.

La fase di lei bambina, interpretata molto bene da Darci Shaw, è un insieme di crudeltà e blandizie, con l’assistente che la controlla che sembra una nazista. Turni massacranti di 18 ore, fame compensata da pillole per dimagrire e sonno indotto da altre pillole, ma anche interpretazioni memorabili perché, come dice il produttore, lei canta col cuore. Diventa dipendente dagli applausi e dalle folle adoranti che oramai sono la sua vita. È una storia come altre descritta benissimo in film (Bellissima di Visconti) e libri e fatti di cronaca come quello di JonBenét Patricia Ramsey uccisa a 6 anni. Queste bambine vivono in un mondo in cui tutto è falso come la festa per i sedici anni di Judy e, quando vengono a contatto con il mondo reale non hanno gli anticorpi per affrontarlo.

Nella seconda parte è ormai una mamma single, che ha superato i 40 anni, in difficoltà che fa recitare con se anche i suoi figli pur di guadagnare qualcosa e se li trascina dietro da un albergo all’altro perché questo è il suo modo di amarli. Ma senza una casa stabile e nessun reddito Judy è costretta a decidere tra rimanere negli Stati Uniti o andare a Londra, dove la conoscono e potrebbe avere ancora successo, e guadagnare i soldi necessari a riprendersi i suoi figli che ha lasciato in America al suo ex marito. Alla fine, Judy decide di andare in Inghilterra, dove viene accolta dai suoi fan. Qui riesce anche a sposarsi per la quinta volta con Mickey Deans conosciuto a casa della figlia Liza e che le dà un ultimo momento di felicità che però dura poco. Scopre infatti che le promesse che lui le ha fatto, farle guadagnare tanti soldi senza lavorare e risolvere quindi il problema dei figli, si rivelano un bluff. A quel punto è costretta ad ammettere che non ce la può fare e, in una telefonata struggente ai suoi figli, chiede loro di restare con il padre affrontando un’ultima volta il suo fallimento anche come madre. È la fine. La cacciano dallo show, resta sola con l’assistente che le ha dato la produzione e le sue pillole che l’accompagnano alla morte. Riesce a fare un’ultima performance, il 25 marzo 1969, e 6 mesi dopo morì. Era scheletrica, emaciata e il suo viso portava i segni della sua vita. Cantò per l’ultima volta Somewhere Over the Rainbow ma non resse il resto dello show. A 47 anni morì di overdose a Londra.

Judy fece una magnifica carriera costellata da successi stellari e matrimoni mal riusciti, ebbe tre figli di cui la prima Liza Minnelli è diventata essa stessa una star, ed il film non è il ritratto dell’affascinante Judy Garland che ricordiamo, mentre canta “Somewhere Over the Rainbow” o “The Trolley Song“, ma è il ritratto di una donna distrutta che non riesce a tenere uno spettacolo, che diventa inaffidabile e che viene cacciata via dal ‘The Talk of the Town di Londra’ ultimo ingaggio e ultima speranza di salvezza. Sappiamo che i film su personaggi famosi di solito fanno guadagnare l’Oscar all’interprete ed in questo la Zellweger ha fatto una magnifica performance vocale ma fisicamente è un po’ lontana dal modello. Soprattutto ci sono punti nel film in cui le sue maniere affettate e le continue mossette distraggono dal personaggio che avrebbe meritato un trattamento migliore.

Le figlie, Liza Minnelli e Lorna Luft, hanno detto che non vedranno il film, ma questo potrebbe essere perché il ricordo che hanno della loro madre è troppo privato. Ci sono infatti dei filmati che mostrano la Garland che canta con le figlie e questo dovrebbe essere il ricordo più bello per le due donne.

Anna Maria Felici

Regista

Rupert Goold

Protagonisti

Renée Zellweger : Judy Garland

Rufus Sewell : Sidney Luft

Finn Wittrock : Mickey Deans

Michael Gambon : Bernard Delfont

Jessie Buckley : Rosalyn Wilder

Bella Ramsey : Lorna Luft

John Dagleish :Lonnie Donegan

Gemma-Leah Devereux : Liza Minnelli

Darci Shaw: Judy Garland giovane