Roma, ragazzo ucciso: dopo i 2 fermi continuano le indagini

Le indagini vanno avanti, non sono terminate. La conferma arriva dagli investigatori di Polizia e Carabinieri che indagano sull’uccisione di Luca Sacchi, 24enne ferito mortalmente da un colpo di pistola alla testa nella zona di Colli Albani. Questa mattina per l’omicidio sono stati fermati Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi del 1998, e della zona di San Basilio. Il primo, con precedenti per percosse, sarebbe l’uomo che avrebbe materialmente premuto il grilletto della pistola non ancora ritrovata.