Sono due 21enni di San Basilio i ragazzi che in questo momento si trovano negli uffici della Questura, in merito all’indagine sulla morte di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa in zona Colli Albani.

Uno dei due, quello che potrebbe aver premuto il grilletto, risulta incensurato. L’altro 21enne ha invece precedenti per droga. I due, interrogati per ore durante la notte dopo essere stati catturati dalle forze dell’ordine, sono attualmente sospettati nell’indagine per omicidio volontario. A portare le indagini vicino a una svolta, un parente prossimo di uno dei due che si sarebbe recato in commissariato per raccontare di un congiunto rimasto coinvolto in qualcosa di poco lecito.

L’informazione ha portato Carabinieri e Polizia a bloccare i due ragazzi.

E’ stato un parente di uno dei due sospettati a presentarsi alle forze dell’ordine temendo che ad essere implicato nell’omicidio di Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, potesse essere un suo familiare. La persona avrebbe detto: “Ha fatto una cazzata”. Solo successivamente polizia e carabinieri del Nucleo Investigativo hanno sviluppato l’informazione arrivando ai due sospettati che a quel punto non hanno potuto far altro che consegnarsi.