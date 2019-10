Orrore ai Castelli, 17enne trovato impiccato nel parco

Un dramma inspiegabile. Che ha sconvolto un’intera comunità. Un giovane ragazzo di 17 anni, infatti, residente a Rocca Priora (paesino dei Castelli Romani alle porte di Roma) è stato trovato ieri impiccato all’altalena del parco in via della Pineta. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti per cercare di capire cosa sia successo, anche se tra le ipotesi c’è quella del suicidio. La salma del giovane è stata traslata al Policlinico di Tor Vergata per l’esame autoptico. La pista seguita dai militari, al momento, è quella del gesto volontario.

“Questa mattina (ieri ndr) la nostra comunità – ha scritto in una nota L’Amministrazione comunale – ha appreso una notizia che non avremmo mai voluto dare, una tragedia che colpisce nel più profondo del cuore. Come riportato da alcuni giornali locali, un giovane si è suicidato in uno dei parchi comunali. Chiediamo il massimo riserbo in rispetto della famiglia del ragazzo a cui tutta la comunità si stringe commossa in rispetto del profondo dolore”.