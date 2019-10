Cinque alla Festa del cinema 2019: La belle époque di Nicolas Bedos – rivivere un importante momento del passato a volte fa vedere il presente sotto nuova luce

Delizioso film francese con un’idea geniale e attori strepitosi. Racconta la storia di Victor, un uomo all’antica, anche nell’aspetto e nell’abbigliamento, fumettista fallito, che non riesce a capire il presente. È invecchiato male e si sente emarginato sia dal mondo del lavoro, che lo ha rifiutato, sia dalla bellissima moglie che a letto veste un visore per la realtà virtuale e finisce per sbatterlo fuori di casa per convivere con chi lo ha licenziato. Un ragazzo da lui salvato quando era giovane con il libro di Martin Eden ha messo in piedi una strana società, la Time Traveller. La società si occupa di ricostruire, per clienti facoltosi, un periodo a loro scelta in cui poter vivere, come in Westworld, la serie televisiva statunitense fantascientifica western. La società ricostruisce i periodi storici con la massima accuratezza e Antoine l’imprenditore gestisce le troupe con piglio tirannico vessando anche Margot, sua compagna che lo ha lasciato per recitare in un teatro underground con alterne fortune.

Antoine preoccupato per lui gli offre un’esperienza gratis e Victor accetta la proposta. Sceglie di rivivere il 16 maggio del 1974, quando ha conosciuto colei che sarebbe diventata sua moglie, e, attraverso i suoi disegni, aiuta il regista a ricostruire il caffè ‘La belle èpoque’ in modo perfetto e gli eventi di quel periodo con puntigliosa precisione. Vuole tornare come era allora per trovare la sua ‘confort zone’, per non essere più a disagio in un mondo che non sa accettare. Margot accetta di impersonare Marianne, la donna che vuole rincontrare come era allora, e la ricostruzione è talmente perfetta che Victor si innamora di nuovo della sua donna che ora è ancora giovane e bella.

Ma l’avventura non può andare avanti e, grazie ad una geniale trovata di Antoine, la magia si rivela quella che è, una messa in scena e l’attrice viene sostituita dalla vera Marianne che gli fa notare che anche quel periodo aveva i suoi contro, le persone non erano così libere, anche loro ascoltavano le cazzate dette in televisione, lo stupro era impunito, le donne non potevano abortire, ed il fumo non era vietato nei luoghi pubblici. Victor capisce che non può rifiutarsi di vivere nel tempo presente, anche se con alcuni accorgimenti, va a lavorare con il figlio ed accetta di usare anche la tecnologia che gli faceva paura.

Bellissimo è anche il cambiamento fisico di Daniel Auteil, che si dimostra il grande attore che è sempre stato, in una interpretazione che tiene in piedi l’intero film. Fanny Ardant nel ruolo della moglie è perfetta e Doria Tillier nella parte di Margot non sfigura affatto tra questi due mostri sacri del cinema francese. Guillaume Canet prende la scena con il suo zoppicare e le scenate nei confronti delle comparse e l’intero film non mostra un momento di cedimento.

Anna Maria Felici

Regista

Nicolas Bedos

Protagonisti

Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet e Doria Tillier