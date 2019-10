AS ROMA CALCIO A 8, FILOSO NUOVO MISTER ALLA CORTE GIALLOROSSA

Da Nando Pane alla As Roma calcio 8, passando per la più antica bottega artigianale di Trastevere, ecco a voi Mister Filoso. “Sono lieto di annunciare che Pietro è il nuovo allenatore della nostra squadra, un uomo dalla grande preparazione tecnico-tattico e dalle notevoli dote umane. Sono sicuro che farà benissimo sulla nostra panchina, portando l’As Roma ad ancora più grandi traguardi”. A parlare è il presidente giallorosso, Michel Emi Maritato, soddisfatto dell’arrivo del nuovo mister. Mentre il vicepresidente Gabriele De Angelis aggiunge: “Conosco molto bene mister Filoso e sono molto contento del suo arrivo. Si tratta di una persona di ottima esperienza, un grande uomo di sport, che molti nostri giocatori già conoscono e stimano. È l’uomo giusto per le ambizioni della As Roma Calcio a 8”. Mister Filoso, da ora suo, sottolinea: “Personalmente è un grande onore sedere su questa panchina blasonata e ringrazio il presidente e la società per la fiducia e la stima riposta in me”. Pietro Filoso è un personaggio dalla grande esperienza sportiva e con un fitto passato da calciatore: Trastevere, Forte Braschi, Primavalle, Casalotti, e Gallicano. Esperienze che lo hanno fatto crescere e forgiato: “Il calcio è ormai parte fondamentale della mia vita, anche per questa ragione sono felice di essere alla corte della As Roma Calcio a 8. Sono pronto a fare bene”.