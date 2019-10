Ragazzo di 24 anni muore a Roma: la procura indaga per omicidio volontario

La procura di Roma indaga per omicidio volontario in relazione alla morte di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni, raggiunto da un colpo di pistola alla testa mentre si trovava con la fidanzata davanti al John Cabot, pub in zona Appio, nella Capitale. Il fascicolo e’ affidato al pm di turno esterno Nadia Plastina che ha affidato ai carabinieri del Nucleo Investigativo le indagini. Gli inquirenti hanno trasmesso una prima informativa a piazzale Clodio su quanto accaduto ieri notte alle 23.20 quando i due, avvicinati da due persone, sono state aggredite a scopo di rapina. Il giovane, colpito alla testa, e’ mortoall’ospedale San Giovanni.

Due uomini, probabilmente italiani e con accento romano. E’ quanto riferito dai testimoni ai carabinieri del Nucleo investigativo sulle due persone che ieri sera alle 23.20 hanno ucciso con un colpo di pistola alla testa Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni. A quanto ricostruito, la vittima e la sua ragazza erano in compagnia di due amici quando e’ avvenuta la rapina culminata in tragedia. Nello zaino obiettivo dei due rapinatori, secondo quanto si apprende, c’era qualche decina di euro.

I genitori di Luca Sacchi, il 24enne ucciso questa notte con un colpo di pistola alla testa durante un tentativo di rapina nella zona di Colli Albani, a Roma, “hanno espresso il loro consenso alla donazione degli organi, se confermata l’idoneita’ del giovane all’eventuale prelievo per trapianto terapeutico”. Lo fa sapere, in una nota, l’ospedale San Giovanni Addolorata.

L’azienda ha spiegato che “il ragazzo ferito e’ giunto al Pronto Soccorso del Dea del San Giovanni in gravissime condizioni. E’ stato sottoposto ad intervento chirurgico da parte dell’e’quipe di Neurochirurgia e ricoverato in Terapia Intensiva con prognosi riservata. Causa ulteriore peggioramento e’ in corso l’accertamento di morte encefalitica”.