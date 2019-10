Cinque alla Festa del cinema 2019: Waves (2019) di Trey Edward Shults – una famiglia afroamericana dalla vita del Mulino Bianco agli abissi del dolore e ritorno

Film immenso, non solo per la durata, 135 minuti, ma anche per la quantità di temi trattati. Cito nell’ordine : la situazione degli afroamericani che devono lavorare il doppio per ottenere la metà, lo sport come elemento di distinzione in cui si deve eccellere, la fatica di andare avanti a tutti i costi anche a costo della salute, una gravidanza indesiderata, la morte per overdose della madre, il padre alcolizzato cacciato da casa, un omicidio, la prigione del reo confesso, la famiglia che si disfa con la madre/matrigna che accusa il padre di favoritismo per il figlio, la risalita dovuta alla sorella vittima innocente che abbraccia il padre confessando di sentirsi in colpa per quanto successo….. stavo dimenticando gli antiabortisti davanti alla clinica degli aborti.

In ogni caso il regista è un grande e tratta la materia non perdendo una interconnessione attraverso immagini affascinanti e stacchi luminosi. Vengono utilizzate tutte le tecniche che fanno un film trascinante cioè soggettive, piani medi, carrellate, la scena iniziale e finale sono superbe e rappresentano la prima l’inizio della tragedia e la seconda il ritorno all’ordine, attraverso la stessa immagine. Gli attiri sono scrutati e le loro espressioni servono alla narrazione. Ci sono tre filoni, il primo è la rappresentazione della vita quotidiana della famiglia con il padre che incalza rabbiosamente il figlio affinchè diventi il migliore nella squadra di wrestling del liceo, non si può essere secondi se si è afroamericani, il secondo è la discesa all’inferno di Tyler, il processo e la condanna, il terzo con la sorella Emily che diventa la protagonista e fa in modo che tutti riescano a ritrovare i propri reciproci rapporti attraverso l’amore che il padre pastore cita sempre nei suoi sermoni. Emily fa da trait d’union tra le parti, in secondo piano nelle prime due e protagonista nella terza. E’ lei che cura il fratello e lo capisce, che ha un momento di complicità con la ragazza che sarà uccisa, davanti uno specchio scambiandosi un rossetto, che accoglie il padre disperato sul luogo del delitto, che viene emarginata per quello che è successo, senza che i genitori troppo occupati a dilaniarsi se ne accorgano, e che, alla fine, ritrova la sua pace aiutando anche i suoi genitori e il padre del suo ragazzo, morente di cancro, a trovare la pace nella vita e nella morte.

Ci sono scene bellissime come la scena del viaggio in macchina con la telecamera che ne inquadra l’interno con movimento circolare e che è la stessa nella prima parte tra Tyler e la sua ragazza e nella terza tra Emily ed il suo ragazzo quasi a sostituire un rapporto finito male con uno che sta iniziando sotto i migliori auspici. Inoltre gli stacchi luminosi sono affascinanti ed aiutano a seguire il percorso, ma quello che manca è vero Pathos, puoi intuire quello che verrà dopo, il film si muove ondivago tra momenti incisivi e momenti da serie tv. La prima parte è un crescendo di sensazioni mentre la seconda, sicuramente per volere del regista, cambia marcia e non riesce a decollare. Tanto la prima parte coinvolge quanto la seconda lascia perplessi.

In ogni caso è un film visivamente incisivo e gli attori sono tutti straordinari.

Anna Maria Felici

Regista

Trey Edward Shults

Protagonisti

Kelvin Harrison Jr, Lucas Hedges, Taylor Russell, Alexa Demie, Renée Elise Goldsberry, Sterling K. Brown