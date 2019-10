Venerdì sciopero: rischio paralisi. Raggi si appella ai sindacati

A Roma venerdi’ 25 ottobre trasporto pubblico a rischio per due scioperi, uno di 4 ore, dalle 20 a fine servizio, l’altro di 24. L’agitazione di 4 ore e’ stata proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione a quella cittadina che riguardera’ le aziende partecipate da Roma Capitale. La protesta interessera’ bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Quella di 24 ore e’ invece indetta dai sindacati Sgb-Cub, Si Cobas, Usi Ait e interessera’ sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl. In questo caso saranno rispettate le fasce di garanzia: fino alle 8.30 e dalle 20 a fine servizio.

“Continuo a invitare i sindacati a revocare questo scioperoche dal nostro punto di vista non ha motivazioni. C’e’ la garanzia dei livelli occupazionali in Roma Metropolitane e c’e’ l’intenzione di mantenere la societa’ in mano pubblica, come del resto abbiamo dimostrato con Atac che tutti volevano far fallire mentre noi l’abbiamo mantenuta pubblica ed ora sta assumendo nuovo personale e sta portando autobus nuovi a Roma. La nostra intenzione e’ chiara, quando diciamo una cosa la facciamo”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, al termine del suo primo incontro con il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli.