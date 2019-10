Strade colabrodo, emergenza ai Castelli

Se un tempo era solo la capitale nota per il fin meno delle buche, ora il degrado e i disagi si trasferiscono in provincia e in particolare modo ai castelli Romani dove da Ariccia a Genzano sono diverse le denunce e gli incidenti dovuti al dissesto del manto stradale.

Particolarmente allarmanti le situazioni di cava dei Selci a Marino, via Napoli a Genzano e via Vallericcia ad Ariccia. A complicare la viabilità anche i cantieri che non agevolano certo il deflusso. In via Resta ad esempio a genzano verrà installata una rotatoria provvisoria per limitare i pericoli della viabilità, a Nel i sulla Nemorense dopo il can tiene di rifacimento della Città Metropolitana impazzaza la moda del parcheggio selvaggio.

Sulla destinazione di questi fondi, il Codice della strada parla chiaro: il 50% degli incassi dalle multe, tra le altre diverse entrate degli enti locali, devono andare a finanziare manutenzione e sicurezza stradale.

Stiamo parlando, per quanto riguarda la città metropolitana di Roma, di almeno 1 milione di contravvenzioni (e sono solo quelle dei primi sei mesi dell’anno!).

Un “bottino” che nel 2016, spiegano dal Codacons, avrebbe fruttato almeno 348 milioni di euro, solo 108 dei quali, tra l’altro, sarebbero stati effettivamente. Roma, nel frattempo, sprofonda nelle sue buche.