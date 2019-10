Mondo di Mezzo, difesa Gaglianone: «Assolto ma sua vita distrutta»

“Agostino Gaglianone e’ stato una vittima collaterale di un esperimento giudiziario “in vitro” che la Cassazione ha sgretolato, la sua vita e quella dei suoi familiari sono state distrutte ingiustamente e la sua vicenda e’ emblematica non solo di quanto possa essere drammatico un errore giudiziario, ma anche di quanto possa essere incivile una informazione “embedded” sui carri delle procure tanto quando queste “trionfano” tanto quando falliscono”. Lo ha dichiarato l’avvocato Valerio Spigarelli, commentando l’assoluzione definitiva dell’imprenditore (condannato a 4 anni e 10 mesi in appello, in quanto ritenuto vicino a Massimo Carminati, ndr), non solo dal reato di mafia, ma anche da quello di associazione per delinquere semplice. Notizia che, a parere del penalista, “non e’ stata citata dai tg e neppure dai maggiori quotidiani nazionali”, segno che “la storia di uomo perbene tenuto per anni in prigione, che ha la sfortuna supplementare di non avere un cognome famoso, non interessa ai media italiani, esprimo la mia soddisfazione personale per l’esito della vicenda assieme al mio sconforto di cittadino”, ha osservato Spigarelli. Per il difensore, “il sostanziale oscuramento di tale posizione non e’ un caso, ma il risultato della operazione di attenuazione della disfatta giudiziaria della procura di Roma attraverso l’esaltazione del riconoscimento della sussistenza, comunque, di attivita’ illecite (corruzioni e associazioni per delinquere) per altri imputati che la gran parte dei media enfatizza. Come se la faccenda significativa non fosse oggi, e non fosse sempre stata, il riconoscimento di una mafia originaria e originale chiamata Mafia Capitale”.