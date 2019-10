Europa League, Mancini: «Infortuni? In campo non ci pensiamo»

I tanti infortuni che stanno decimando la Roma “non ci condizionano, andiamo in campo per giocare e dare il massimo. Di questi infortuni molti sono figli della sfortuna perche’ vengono da botte e scontri di gioco. Speriamo che passi veloce”. Cosi’ Gianluca Mancini, alla vigilia di Roma-Borussia Moenchengladbach. “Il mio inserimento? Il mio percorso e’ iniziato in maniera lenta, dovevo capire e devo ancora capire tante cose che mi chiede il mister, devo abituarmi a giocare con i miei compagni ma sono contento di far parte di questa squadra”.