Ama, cimiteri capitolini: «Progetto accoglienza 2019»

Presidi rafforzati di assistenza e orientamento, iniziative culturali, celebrazioni religiose e civili. Al via questo week-end la XXII edizione del “Progetto Accoglienza”, l’articolato programma, predisposto da Ama e Roma Capitale, rivolto alle centinaia di migliaia di cittadini che, in occasione della Ricorrenza dei Defunti, si recheranno nei cimiteri cittadini. Per l’occasione, tornano gli itinerari culturali gratuiti presso il Cimitero Monumentale del Verano. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito cimitericapitolini.it visitando l’area dedicata Progetto Accoglienza 2019.

Per accogliere al meglio e prestare assistenza ai visitatori, dal prossimo week-end e fino a domenica 3 novembre, sarà rafforzato il presidio di personale Ama, anche con punti accoglienza, in tutti gli 11 cimiteri urbani e suburbani della Capitale, aperti in questo periodo tutti i giorni, con orario continuato e senza chiusura settimanale (ove prevista). Questi gli orari di apertura: Verano, Flaminio e Laurentino: dalle 7:30 alle 18, Ostia Antica, San Vittorino: dalle 7 alle 17, Cesano, S. M. di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta) dalle 8 alle 17.

In particolare, al Verano, si svolgeranno le “Passeggiate tra i ricordi”, percorsi guidati a tema gratuiti che permettono ai visitatori di andare alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale custodito all’interno del Cimitero Monumentale attraverso anche i numerosi personaggi illustri che vi riposano. In concomitanza con la Festa del Cinema di Roma nel calendario è stato dato ampio spazio ai 2 itinerari dedicati a personaggi del cinema, teatro e spettacolo: “Roma e le storie del Cinema” e “Il Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo. Lirica, prosa, varietà, televisione”, che saranno proposte già in questo week-end (sabato 26 e domenica 27 ottobre, con partenza alle 10:30). La partecipazione alle visite condotte da guide specializzate, audio-assistite e della durata media di 2 ore, è libera e senza obbligo di prenotazione.

Complessivamente, sono 20 le visite guidate in programma che si snodano su 11 itinerari tematici. Sul sito dei Cimiteri Capitolini è possibile visionare mappe e approfondimenti dei percorsi, mentre all’interno del Cimitero, in prossimità del Quadriportico, sarà allestito un Info-point dedicato, che sarà anche punto di partenza delle visite.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Call center dei Cimiteri Capitolini al numero 0649236331 (da lunedì al giovedì 8.30-15 e venerdì 8.30-13.30, esclusi i festivi). Da questo week-end e fino al 3 novembre, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via del Verano 72/A resterà aperto tutti i giorni con orario continuato 8.30-16.