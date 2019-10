E’ in corso una protesta di un gruppo di ambulanti davanti al Dipartimento dello Sviluppo Economico e delle attivita’ produttive del Comune di Roma. Sul posto la Polizia di Stato e Polizia locale di Roma Capitale. Per motivi di ordine pubblico e’ stata chiusa al traffico dalle 17 via dei Cerchi, nel tratto da via San Teodoro a piazza Bocca della Verita’.