Mondo di Mezzo, la Cassazione ribalta la sentenza di Appello: “Non è mafia”

La Sesta sezione penale della Cassazione ha negato il carattere mafioso dell’associazione guidata da Salvatore Buzzi e Massimo Carminati: “Mondo di Mezzo non fu mafia”.

Riconosciuta in sostanza la presenza di due associazioni distinte a carattere delinquenziale. Pianti di gioia in aula da parte dei famigliari degli imputati al pronunciamento della sentenza.

“Una cosa e’ certa: la mafia in questo processo non esiste, e’ un’invenzione giuridica fatta a freddo” – ha dichiarato Valerio Spigarelli, difensore di Luca Gramazio, l’ex consigliere regionale Pdl al quale in appello era stato riconosciuto il reato di associazione di stampo mafioso.

“Era una storia giuridicamente un po’ forzata, per annullare senza rinvio vuol dire che la Cassazione l’ha ritenuta giuridicamente insostenibile” – ha detto l’avvocato di Massimo Carminati, Cesare Placanica, commentando la lettura della sentenza della VI sezione penale della Corte di Cassazione.’

LA POLEMICA

Botta e risposta a distanza tra Virginia Raggi e Forza Italia, che ora chiede la liberazione di Luca Gramazio. Per la sindaca di Roma “la sentenza conferma comunque un sodalizio criminale”, dalla sua pagina social Storace invece tuona e chiede alla Raggi di tornare sui suoi passi. “Giustizia e’ fatta. Ho pianto a dirotto per la tensione e l’emozione. Forza Luca! Gramazio libero!!! Tiratelo fuori! Raggi dimettiti! No allo sciacallaggio politico” – dichiara il senatore di Forza Italia Francsco Giro.

“La Corte di Cassazione smentisce l’impianto della sentenza della Corte d’appello di Roma: Buzzi e Carminati nella capitale NON avevano costituito un sodalizio di stampo mafioso che, mediante l’intimidazione solo paventata e la leva della corruzione, aveva in pugno tanti uffici dell’amministrazione comunale capitolina, ottenendo appalti ed affidamenti in maniera del tutto illecita. A Roma NON c’era Mafia. Secondo la Cassazione.

Le sentenze si rispettano. Ma le perplessita’, i dubbi, le ambiguita’ permangono tutte”. Lo scrive su Facebook il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra.