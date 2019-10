Gravissimo incidente a Colleferro

Grave incidente attorno le 8 di stamattina a Colleferro dove in via degli Esplosivi un’auto e un bus si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Dalle prime informazioni a bordo dell’auto, una Fiat 600, viaggiavano una donna e un bambino di 6 anni che hanno avuto la peggio nel terribile scontro.

Le condizioni della mamma, com e si legge su montiprenestini.info, sono apparse subito molto gravi al punto di richiedere l’intervento di un’eliambulanza che la sta trasportando all’Ospedale San Camillo di Roma.

Un’altra eliambulanza è intervenuta per il trasporto del piccolo. Feriti lievi invece sul bus. Sul posto sono atterrate due eliambulanze che hanno accertato la gravità delle due persone a bordo dell’auto