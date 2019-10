Roma Metropolitane, lavoratori in Campidoglio contro i Cinque Stelle: “Buffoni, ci mandate a casa”

“Vergogna”, “dignita’”. Questi i due cori

che hanno animato la protesta in Assemblea capitolina di decine

di lavoratori di Roma Metropolitane, che durante l’intervento in

Aula della loro rappresentante Daniela Orlando, rsa della Cgil,

durante la discussione della delibera per la liquidazione della

municipalizzata, hanno indossato i fratini arancioni d’ordinanza

con il logo dell’azienda. In segno di solidarieta’, anche i

consiglieri del Pd hanno indossato delle magliette con slogan di

sostegno ai lavoratori e di critica all’amministrazione M5S.

“Buffoni, buffoni”, il grido all’indirizzo di Giunta e

maggioranza.

“Vi assicuro che noi abbiamo capito esattamente le vostre

intenzioni, quindi faro’ solo un richiamo di responsabilita’ ai

consiglieri che si apprestano a votare la delibera- ha annunciato

Orlando parlando all’Aula- Vi chiedo di avere rispetto di noi che

siamo qui a difendere il posto di lavoro. E allo stesso tempo,

con la dignita’ che ci ha contraddistinto in questi tre anni di

lotta, chiedo a tutti i lavoratori di indossare i nostri

fratini”, ha detto la sindacalista dando il via alla protesta.

Una volta votata la delibera di messa in liquidazione, ha

sottolineato Orlando, “sarete voi i responsabili del mancato

arrivo dei finanziamenti ministeriali per l’ammodernamento delle

metropolitane, sarete voi i responsabili del tombamento delle

talpe della metro C, sarete voi i responsabili di aver mandato

per strada 149 famiglie. Vi dovrete guardare in faccia prima di

schiacciare quel bottone”.