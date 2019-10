Roma, auto si ribalta e si schianta contro cinque veicoli

Attimi di paura a Spinaceto, periferia della Capitale, dove un’auto si è ribaltata andando a sbattere contro cinque veicoli in sosta.

Ferito il conducente, un 34enne italiano, che è stato medicato sul posto. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio alle 16 in viale Caduti della Resistenza. Secondo quanto si apprende, il 34enne, a bordo di una Jeep Renegade, ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro alcuni veicoli regolarmente in sosta lungo il viale in prossimità del civico 61, per poi ribaltarsi, provocando danni ingenti ad almeno a tre auto.

Altre due macchine invece leggermente danneggiate. Sul posto gli uomini del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso la strada per eseguire i rilievi. L’automobilista, medicato sul posto, è stato poi multato per mancato rispetto delle norme del codice della strada. Lo stesso è risultato negativo ai precursori dell’alcol test.