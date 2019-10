Lavori alle Poste di Ciampino, ecco cosa cambia

Poste Italiane comunica che da oggi, lunedì 21 ottobre, l’ufficio postale di viale Kennedy a Ciampino è interessato da lavori di manutenzione straordinaria. Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, sarà realizzata una nuova sala consulenza per investimenti e finanziamenti.

Per venire incontro alle esigenze della clientela, durante il periodo dei lavori Poste Italiane ha previsto il prolungamento dell’orario di apertura dell’ufficio postale di via Bologna (Ciampino 1), che sarà operativo secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35

Inoltre, presso la sede di via Bologna sarà disponibile una ulteriore sala consulenza e uno sportello dedicato esclusivamente alla clientela dell’ufficio di viale Kennedy per le operazioni “radicate”, ovvero collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta, e per il ritiro della corrispondenza e dei pacchi non consegnati per assenza del destinatario.

L’ufficio postale di viale Kennedy, salvo imprevisti, riaprirà al pubblico lunedì 28 ottobre.