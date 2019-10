L’appello di Ama ai cittadini in vista dello sciopero di venerdì

Ama fa appello “al senso civico e alla collaborazione di tutti i romani affinche’ nella giornata di venerdi’ 25 ottobre, data in cui e’ stato indetto uno sciopero dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali. Si ricorda, inoltre, che e’ fatto divieto assoluto di abbandonare sacchetti di rifiuti in terra”. In una nota, la municipalizzata capitolina per l’ambiente invita i cittadini “a riprendere il conferimento dei rifiuti dalla giornata di sabato. Gia’ dal primo turno di lavoro del 26 ottobre, infatti, il servizio di igiene urbana riprendera’ regolarmente su tutto il territorio cittadino”.