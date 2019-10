Vola giù dal terzo piano: dramma in una clinica dei Castelli

Tragedia alla clinica Ini-Grottaferrata dove è morto un paziente caduto dalla finestra del terzo piano del reparto di Medicina Generale presso il quale era ricoverato dallo scorso 15 ottobre. Come informano dalla stessa struttura ospedaliera dei Castelli Romani l’uomo, di 43 anni, proveniva dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Sebastiano Martire di Frascati.

Secondo quanto si apprende alle 5:10 di venerdì 17 ottobre il personale infermieristico dello stesso reparto ha controllato il paziente che si trovava nella stanza prelevandogli i parametri vitali, pressione, frequenza e temperatura.

Dopo alcuni minuti lo stesso personale si è recato di nuovo nella stanza del paziente per eseguire il normale prelievo di sangue ma non trovandolo si è immediatamente attivato per la ricerca. Sono stati i carabinieri giunti prontamente sul posto a fare i primi riscontri.