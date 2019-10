Sky, partite nella campagna romana le riprese di ANNA: la nuova serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti

Sono partite a metà ottobre nella campagna romana per poi spostarsi in Sicilia le riprese di ANNA (working title), la nuova serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti, al suo secondo progetto per la tv, ancora una volta per Sky, dopo il successo dello scorso anno con Il Miracolo.

ANNA, tratta dal suo omonimo romanzo edito da Einaudi, è una serie originale Sky prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France e Kwaï.

Niccolò Ammaniti è showrunner e regista della serie, di cui firma la sceneggiatura con Francesca Manieri (Veloce come il vento, Il Primo Re, Il Miracolo).

SINOSSI

Una ragazzina cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito.

Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.

Ammaniti presenta così il nuovo progetto: “Quanto vive un’aragosta? Centocinquanta anni. Un coccodrillo ottanta. Una mosca trenta giorni. Misteri della biologia. Immaginate un mondo dove gli esseri umani vivono quattordici anni come i cani. Alla pubertà un virus nascosto nel DNA si risveglia e tutto finisce. Un mondo di bambini basato su regole semplici, tutto è determinato e tutto è possibile. I piccoli orfani vivono in una Sicilia dove passato e presente sono vestigia del mondo degli adulti e la natura si riprende ciò che è suo. Anna, la protagonista, ha una missione: salvarsi e salvare il fratello. E per farlo immagina un futuro rifiutando le leggi della sopravvivenza e coltivando speranza e memoria dei grandi”.

Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky, dichiara: “Siamo felici di poter lavorare ancora, insieme a Wildside, con un talento come Niccolò Ammaniti. Dopo Il Miracolo, Anna è infatti il progetto giusto per portare la nostra collaborazione ad un livello successivo. La serie ha l’ambizione di muoversi in un territorio di pura fantasia, ma attraverso un realismo che si presta a una lettura metaforica contemporanea. Anna, oltre ad essere una favola, è un immaginifico monito contro uno dei problemi della nostra epoca. La solitudine di ragazzi che, spesso osteggiati da adulti sempre più indifferenti e distratti, devono lottare per il proprio futuro”.

Mario Gianani, Amministratore Delegato Wildside, dichiara: “Anna è una serie che affronta un tema profondamente contemporaneo: racconta di bambini sulla soglia della pubertà che devono vivere soli, in quel che resta di un mondo devastato dagli adulti, e nel quale devono ritrovare la speranza di una rinascita. Dopo Il Miracolo, siamo felici di tornare a lavorare con Niccolò Ammaniti, uno dei talenti italiani più importanti, più creativi e apprezzati anche all’estero, e siamo sicuri che ancora una volta regalerà al progetto la sua visione assolutamente originale della vita e dell’arte”.

ANNA, distribuita all’estero da Fremantle, sarà in Italia in esclusiva su Sky.