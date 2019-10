Roma si autoinfligge coltellata e accusa figlio della compagna

E’ stato denunciato per simulazione di reato e calunnia, il 65enne che ieri alle 17.40 in via Grottazzolina, in zona Castel Giubileo, a Roma, e’ stato soccorso per una ferita all’addome provocata con un coltello da cucina di 10 centimetri. L’uomo aveva riferito alla polizia di essere stato accoltellato dal figlio della compagna, mentre la donna aveva raccontato che il 65enne aveva fatto tutto da solo.