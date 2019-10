Roma, demolizione Tangenziale Est: da sabato 19 ottobre modifiche viabilità. Tutte le info

Scatteranno alle 8 di sabato 19 ottobre le modifiche alla viabilità per fare posto alla demolizione della vecchia Tangenziale Est nel tratto che sovrasta la stazione Tiburtina.

Nella prima fase, si legge in una nota di Roma Servizi per la Mobilità, il cantiere prevederà l’occupazione parziale del piazzale davanti alla stazione, lato via Masaniello, dove comunque resteranno, ma cambiando banchina, i capolinea di 441, 409, 211, n409, n041. Le linee 62, 71, 168, 490, 492, 495 e C3 cambieranno sia il capolinea, spostato nell’area adiacente via Mazzoni, che il percorso. Per 545, 649 nMB e C2 le modifiche interesseranno solo l’itinerario. Per 135 e 649, in questa fase, il capolinea resterà l’attuale. 409 – 211 – 441 effettueranno capolinea sul piazzale davanti alla stazione. 135 – 649 resteranno, in questa fase, negli attuali capolinea sotto il cavalcavia.

Per raggiungere il capolinea la linea 649 sarà deviata lungo il tragitto via della Lega Lombarda, via Arduino, via Mazzoni. 62 – 71 – 168 – 490 – 492 – 495 – C3 si attesteranno nell’area capolinea a lato di via Mazzoni. Per raggiungere la stazione Tiburtina le linee: 490 – 495 percorreranno via della Lega Lombarda, via Arduino e via Mazzoni. 71 – 492 – C3 devieranno su via della Lega Lombarda, via Arduino e via Mazzoni. 62 – 168 provenienti da via Lorenzo il Magnifico, devieranno su via Tiburtina – via della Lega Lombarda – via Arduino e via Mazzoni.

Le linee in transito C2 – 545 – nMB, provenienti dal Centro devieranno su via Tiburtina – via della Lega Lombarda – via Arduino e via Mazzoni.