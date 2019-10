Roma, accoltella l’amico musicista: caccia al vincitore di “Italia’s got talent”

Dopo aver insultato e accoltellato un suo amico musicista si e’ dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Protagonista dell’aggressione – secondo quanto riferito dalla vittima – e’ Antonio Sorgentone, vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent, tra i talent show di punta di Sky, nella notte tra mercoledi’ e giovedi’ si trovava all’interno dell’Ellington Club, locale in zona Pigneto, periferia della Capitale. Il 39enne si sarebbe avvicinato a un altro musicista e, per motivi in via di accertamento, lo avrebbe accoltellato al gluteo sinistro. Provocando a Mirko D.

42 anni, “una ferita lacero contusa al gluteo sinistro”. La vittima, musicista e gestore di un locale di Burlesque romano, sarebbe poi stata trasportata dal 118 all’ospedale San Giovanni con una prognosi di sette giorni. Sul posto i poliziotti dei Reparti Volanti di Porta Maggiore e Torpignattara che indagano sui fatti. Sorgentone, che dopo l’aggressione si e’ dato alla fuga, e’ stato denunciato per lesioni e la ricostruzione fornita dalla vittima e’ al vaglio della polizia.