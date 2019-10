“Picchia la nostra compagna disabile”. I bambini denunciano maestra a Roma

Ancora piccoli ma abbastanza grandi per capire che quella cosa che stava facendo la maestra non era giusta. I bambini di una scuola di Roma hanno denunciato la propria maestra per maltrattamenti nei confronti di una bambina disabile.

Ognuno di loro ne ha parlato a casa poi, d’accordo con i genitori, hanno chiesto di poter parlare con le loro maestre. Alle quali hanno raccontato cosa avveniva non appena si allontanavano dalla classe. È così partita una segnalazione alla dirigente scolastica.

Ma una delle mamme ha parlato con i carabinieri, dando il via a un’indagine che ha commosso anche gli inquirenti. Sei piccoli sono stati sentiti in audizione protetta (presto toccherà a tutti gli altri) e hanno raccontato quello che succedeva in classe, nei corridoi, a mensa. Dettagli ricostruiti in maniera sofferta, ma con precisione e coerenza. I piccoli avevano la netta percezione che ci fosse qualcosa di sbagliato. Uno di loro ha detto agli uomini della quarta sezione del nucleo investigativo di Roma e al pm Stefano Pizza