Mafia Capitale, secondo giorno di udienza: la parola alla Difesa

Secondo giorno di udienza in Cassazione per il processo ‘Mafia Capitale’. Dopo la requisitoria dei tre sostituti procuratori generali Luigi Birritteri, Luigi Orsi e Mariella De Masellis, terminata con la richiesta di conferma delle condanne dell’Appello, oggi la parola passa alle difese dei ricorrenti. Al vaglio dei Supremi giudici la posizione di 32 imputati, tra i quali 17 condannati in Appello a vario titolo per reati di mafia. Gli ermellini dovranno valutare se l’organizzazione criminale, che aveva i suoi punti di riferimento in Massimo Carminati e Salvatore Buzzi e controllava affari e appalti a Roma, abbia operato con metodo mafioso e rientri nel 416 bis. Per la Procura Generale della Cassazione, quell’organizzazione “ha tutte le caratteristiche dell’associazione mafiosa, così come nel paradigma del 416bis”. Solo due le posizioni da rivedere rispetto alla sentenza di secondo grado che ha riconosciuto l’associazione mafiosa: è da riqualificare, secondo l’accusa, il ruolo dell’ex ad di Ama Franco Panzironi (in appello 8 anni e 4 mesi), non come concorrente esterno ma come partecipe del sodalizio. I pg della Cassazione hanno inoltre chiesto l’annullamento con rinvio per Roberto Lacopo, titolare della pompa di benzina di corso Francia ritenuta la base logistica del sodalizio, già condannato a 8 anni.

RAGGI – “Non e’ piu’ il momento di fare cio’ che porta consenso, ma quello che e’ difficile e giusto: io ci sto mettendo la faccia e questo dovrebbe essere riconosciuto”.

Lo ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, lasciando il ‘Palazzaccio’, dove ha assistito a una parte dell’udienza del processo ‘Mafia Capitale’. “Penso a chi dice oggi di avere tutte le soluzioni ai problemi di Roma, ma che quando governava non le ha messe in atto”, ha aggiunto Raggi, sottolineando che “uscire fuori da un periodo buio non e’ semplice, lo dico a chi oggi critica, di soluzioni facili non ce ne sono, sono state utilizzate in passato e la procura le ha spazzate via”.

La sindaca quindi ha ricordato che negli anni passati “tutta la gestione degli appalti e’ stata per cosi’ dire molto ‘allegra’ e ricucire i fili non e’ stato semplice”: in particolare Raggi ha fatto riferimento alle gare sul settore del ‘verde’, “che – ha evidenziato – abbiamo gestito assieme ad Anac, con un percorso in sicurezza ma molto lungo”.

LA DIFESA DI BUZZI – “Non è mafia, ma è il modello che ci governa ovunque, è il malcostume di questo Paese“. E’ quanto ha detto l’avvocato Alessandro Diddi, legale di Salvatore Buzzi, nel corso dell’arringa difensiva del processo ‘Mafia Capitale’ in Cassazione. “Ho cercato di dimostrare – ha spiegato il legale – che sono fenomeni comuni che pervadono talmente il nostro Paese che se non sono mafia da altre parti non lo possono essere nemmeno in questo caso”. “Ci dobbiamo dare una regola sul 416 bis, molti di noi hanno sollecitato un intervento delle sezioni unite”, ha detto Diddi chiedendosi se “uno può prendere 18 anni su una regola che non si capisce più qual è”.

“Spiegare cosa è oggi la mafia non è una cosa facile, soprattutto, quando ci si allontana dalla matrice sociologico-ambientale”, ha continuato l’avvocato. Il difensore del ras cooperative ha poi spiegato che “non c’è mai stato un caso nel quale Buzzi sia andato da un pubblico ufficiale per dire ‘vuoi soldi?’ Sono sempre loro che si rivolgono a Buzzi“.

“Buzzi e Carminati hanno collaborato solo per quattro affari, rispetto ai quali non ci sono contestazioni perché sono leciti”. “Non è vero che visto che a Corso Francia c’era un gruppo che faceva estorsioni e recupero crediti allora di conseguenza c’era un’associazione, parliamo di 4 fattarelli di estorsioni e recupero crediti”. Tra i due gruppi quindi, “non c’è stata fusione”, ha aggiunto il legale sottolineando che per confermare la mafiosità ci vuole “un’identità di struttura”. “Un affare in comune del gruppo di Corso Francia con quelli di via Pomona lo avete trovato? No, non c’è un solo affare in comune”, ha detto spiegando che “Carminati quelli di Corso Francia a via Pomona non li faceva proprio entrare”. “Su 19mila intercettazioni telefoniche la Corte d’Appello non è stata in grado di trovare” qualcosa che dimostri la fusione, aggiunge. “La Cassazione ha sempre detto che la forza intimidatrice deve essere espressa” e da parte di Buzzi non c’è mai stata intimidazione. “Perché ci sia il 416 bis occorre un’attività esterna ovvero che ci sia percezione che quello è un gruppo che sprigiona violenza”, ha detto. “Quindi io devo raggiungere degli obiettivi avvalendomi della forza di intimidazione”, conclude Diddi sottolineando che però “la presenza di Carminati nella cooperativa non ha portato nessuna violenza”.