La banda della rete, raffica di furti tra San Cesareo e Zagarolo

Sui social network e in caserma sono tornate le denunce di continui furti in queste settimane sul versante cavillino tra le campagna di San Cesareo e Zagarolo. Sono numerosi gli episodi segnalati da mamme, anziani e giovani di tentativi di furto o colpi portati a termine.

La modalità, secondo quanto trapelato dalle denunce su montiprenestini.info , è la stessa. Si introducono nelle abitazioni di giorno o di sera, tagliando le recinzioni metalliche di giardini o condomini, non curandosi spesso della presenza di persone all’interno, per fare incetta di tutto ciò che viene a portata di mano in casa, da piccoli oggetti a pochi contanti.

Le zone più colpite, stando alle segnalazioni sono le zone della Vetrice e via della Donnicciola, nelle adiacenze di via Casilina, principale via di fuga per i malviventi. In molti da queste parti, visto il fenomeno allarmante anche della scorsa estate, si sono attivati installando dei sistemi di videosorveglianza o stipulando contratti con società private per la pubblica sicurezza. C’è chi si è organizzato anche in gruppi whatsapp per fare delle ronde in strada o in rete dove famiglie e residenti si confrontano ogni giorno. E purtroppo i casi si moltiplicano settimana dopo settimana.