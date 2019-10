Italia avvolta dal caldo, temperature record a Roma

Il mese di ottobre continua a riservare sorprese sul campo meteo. La situazione sul nostro Paese vedra’ da una parte l’avanzata inarrestabile dell’anticiclone africano, dall’altra una perturbazione atlantica che insistera’ su alcune regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che sia sabato sia domenica le precipitazioni, localmente intense, interesseranno il Nordovest, la Liguria e in un primo momento i rilievi del Triveneto. Da segnalare le piogge abbondanti che domenica pomeriggio/sera colpiranno l’alto Piemonte e la Liguria di levante. Sul resto d’Italia invece l’aumento della pressione di stampo africano agevolera’ un graduale e costante aumento delle temperature. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso del weekend le temperature saliranno sopra la media del periodo di quasi 10 C.

Domenica, ad esempio, Roma, Firenze, Napoli sfioreranno i 28 C, le zone interne della Sardegna avranno picchi di 32 C, fino a 29-31 C invece su Sicilia e Puglia. Ma fara’ caldo anche al Nordest con punte di 25 C in Emilia come a Bologna. Temperature sotto i 20 C invece al Nordovest interessato dalle piogge. Questa fase di clima caldo continuera’ anche nella prossima settimana quando da martedi’ l’anticiclone sub-tropicale conquistera’ tutta l’Italia.