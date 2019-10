Elezioni Amatrice, il Tar accoglie il ricorso dell’opposizione

“Siamo felici, il bene di Amatrice ha trionfato. Il Tar ha accettato il nostro ricorso, l’unico tra 12 presentati. Segno che ha condiviso la nostra impostazione, i nostri contenuti e il nostro percorso di trasparenza e legalità”. Questo ha dichiarato Filippo Palombini, capo gruppo dell’opposizione “Per Amatrice e le sue Frazioni”.

“La nostra città – ha continuato – già vessata e mortificata da tanti, troppi inganni e omertà, non può permettersi di ripartire, senza la necessaria affermazione della verità. E senza una classe dirigente realmente legittimata da un consenso chiaro e pulito senza sospetti di brogli e trucchi elettorali. Lo abbiamo sempre detto: la ricostruzione deve essere soprattutto morale. Basta con la demagogia che anche oggi sta continuando a imperversare da parte di una politica vecchia, clientelare e corrotta. Il Tar, con la scelta di oggi, ha ritenuto credibile e percorribile la nostra strada e ora acquisirà le necessarie informazioni e la necessaria documentazione per arrivare a una decisione definitiva il prossimo 11 dicembre, con quella che si annuncia una sentenza storica per il nostro futuro. No alle ombre sul voto, sì alla luce di e per Amatrice”.