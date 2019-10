San Lorenzo, nascondeva la droga sul gancio di traino della roulotte

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno denunciato a piede libero un cittadino egiziano di 57 anni, senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo in largo Passamonti, i Carabinieri, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria (RM), hanno rinvenuto sul gancio di traino della roulotte in uso all’uomo, un involucro in cellophane contenente 37 g di hashish. La successiva perquisizione all’interno della roulotte ha dato esito negativo.

I Carabinieri lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria.